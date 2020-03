Extra maatregel tegen verspreiding coronavirus: geen bezoek meer toegelaten in woonzorgcentrum Hof ter Veldeken Nele Dooms

12 maart 2020

09u19 0 Lebbeke In het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken van het OCMW van Lebbeke is absoluut geen bezoek meer toegelaten. Woensdag werd nog beslist de bezoekuren in te perken, maar het Lebbeekse gemeentebestuur volgt nu de raad van minister Wouter Beke om het rusthuis volledig te sluiten.

“Tot en met 19 april is bezoek in ons rusthuis niet meer mogelijk”, zegt schepen van sociale zaken Goedele Uyttersprot (sp.a). “Deze maatregel komt er om onze zorgbehoevende ouderen te beschermen tegen het coronavirus. We beseffen dat dit niet evident is en dat niet elke bewoner zal begrijpen wat de maatregel juist inhoudt, maar we vragen iedereen om begrip. De bewoners behoren tot een kwetsbare doelgroep en we willen er alles aan doen om hen te vrijwaren van het virus. Onze medewerkers zullen hen omringen met de beste zorgen. Om contact te houden, kunnen familieleden en vrienden altijd bellen naar de bewoners in het rusthuis. Wie wil, kan ook een kaartje sturen, een foto maken of een kleinkind een knutselwerkje laten maken en dat bezorgen. We zijn er zeker van dat onze bewoners dat leuk vinden.”