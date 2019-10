Expo “Ik ben van ’t Kroïs” opent met grote show en bomvolle kerk Nele Dooms

12 oktober 2019

16u55 0 Lebbeke De tentoonstelling “Ik ben van ’t Kroïs” in de Heilig-Kruiskerk in de Lange Minnestraat in Lebbeke is met een grote showavond geopend. Die zorgde voor een bomvolle kerk en pure nostalgie.

’t Lab Gods, het buurtatelier dat allerlei initiatieven opzet om een nieuwe bestemming voor de kerk H.Kruis te zoeken, was met dit initiatief aan een hoogtepunt toe sinds haar ontstaan in april en de diverse initiatieven zoals ruilbeurzen, openmonumentendag en een ontbijt die al de revue passeerden. ‘t Lab Gods duikt nu met een grote fototentoonstelling in het verleden.

“We hebben via verschillende kanalen een oproep gedaan om ons foto’s en filmpjes uit de oude doos te bezorgen”, zegt Laurens De Coninck, één van de initiatiefnemers. “De respons was overweldigend. We kregen echt een lading aan uniek materiaal binnen. Ook tal van verenigingen en de school doken in hun archief. Zo kunnen we tijdens onze expo nooit geziene beelden tonen van tal van evenementen en van de kruisprocessie uit het verleden. Daarnaast is de kerk ook sfeervol ingericht met heel wat bezienswaardigheden van vroeger, gaande van een authentiek ouderwets café en winkeltje tot de reus Clement. In het indrukwekkende decor van de kerk zorgt dit voor een prachtige sfeer. Je hoeft zelfs niet per se van ’t Krois te zijn om van deze tentoonstelling te kunnen genieten.”

Een multimediale en interactieve showavond als start van de tentoonstelling toonde filmpjes, muziek en interviews. “Onder andere de uitbeelding van één van de staties van de vroegere kruisprocessie was bijzonder”, zegt De Coninck. “Het is al bijna zestig jaar geleden dat die voor het laatst uitging. Nu werden zelfs de originele kostuums nog eens boven gehaald. Ook de interviews met mensen die bijzondere anekdotes en verhalen over het vroegere leven op de parochie konden vertellen, vielen goed in de smaak.”

De tentoonstelling zelf is nog te bezoeken op zondag 13 oktober van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, op woensdag 16 oktober van 14 tot 17 uur en op vrijdag 18 oktober van 19 tot 22 uur. Iedereen is welkom.