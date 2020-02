Experten vertellen in CC Biekorf over beroertes Nele Dooms

Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseert op donderdag 13 februari, in samenwerking met het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde, een informatieavond rond beroertes. In België krijgen elke dag 52 mensen een beroerte. Snel reageren kan voor het herstel een groot verschil maken. Daarom is het belangrijk om de symptomen van een beroerte te herkennen. De experten Beroertezorg van het Sint-Blasius komen daarom informeren over hoe een beroerte te herkennen is. De infoavond start om 19.30 uur. Sprekers zijn neuroloog Regilio Oedit en hoofdverpleegkundige Piet Temmerman. Geïnteresseerden kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.