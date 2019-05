Enquête peilt naar tevredenheid en ideeën voor betere stationsomgevingen Nele Dooms

24 mei 2019

10u33 0 Lebbeke Pendelaars aan het station van Lebbeke kregen vrijdagochtend een enquête in de handen. Die werd bedeeld door leden van Groen. De bevraging peilt naar de tevredenheid van de treinreizigers over de stationsomgevingen in Lebbeke-centrum, Heizijde en Baasrode-Zuid en vraagt naar suggesties om ze te verbeteren.

“Het stationsgebouw van Lebbeke staat al een hele tijd leeg en kan dringend een nieuwe invulling gebruiken”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke. “Ook de toekomst van het stationsgebouw in Heizijde moet in vraag gesteld worden. We willen dat er een halt komt aan het verkommeren van deze gebouwen. Omdat pendelaars de dagdagelijkse gebruikers zijn, vonden we het niet slecht om eerst bij hen te polsen naar ideeën.”

Groen trekt de bevraging meteen open naar de volledige stationsomgevingen. “In Lebbeke-centrum alleen al nemen 500 pendelaars dagelijks de trein”, zegt schepen Mike Torck. “Zij hebben baat bij een aangename en levendige stationsbuurt. Dat komt trouwens de hele omgeving ten goede. Met een enquête willen we nagaan welke voorstellen pendelaars hebben voor een fraaie stationsomgeving. Voor de invulling van het stationsgebouw zelf, kregen we van de NMBS al te horen dat die openstaat voor alle voorstellen. Een enquête moet de druk nog extra opvoeren voor verbetering.”

“Er moet geïnvesteerd worden in een groter aanbod, stiptere treinen en bijkomende zitplaatsen, maar ook in aangenamere stationsomgevingen”, zegt Pollet. “Het is dus belangrijk dat we van de pendelaars zelf weten hoe zij een aangenamere omgeving zien.” In de bevraging kunnen ze aangeven hoe tevreden ze zijn over de accommodatie, het aanwezige groen, zitbanken, fietsenstalling en parking.

De enquête is ook online in te vullen via https://kutt.it/4M9uNF.