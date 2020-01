Els levert kleurrijk kinderboek af, dankzij tekeningen van Mathias Nele Dooms

17 januari 2020

14u39 0 Lebbeke Els De Wilde uit Lebbeke heeft een tweede kinderboek klaar. “Rikkie de kat” maken was een werk van lange adem, maar het resultaat is kleurrijk. “Dankzij mooie tekeningen van Mathias Waterschoot uit Hamme”, zegt ze. “Blij dat ik hem vond voor de illustraties.”

Met “Rikkie de kat” is Els De Wilde niet aan haar proefstuk toe. Eerder verscheen al een eerste kinderboek “Ster” na het overlijden van haar schoonvader. “Mijn dochter was toen zeven jaar en ik ging aan het schrijven over hoe zij met de dood van haar opa omging”, vertelt Els. “Eigenlijk heb ik altijd van schrijven gehouden. Dat deed ik in mijn jeugd al erg veel, vooral gedichten. Zo schreef ik de puberfrustraties van me af. Later volgde ik een aantal jaren schrijflessen, met nu een tweede kinderboek als resultaat.”

De Wilde kiest er bewust voor om kinderboeken te schrijven. “Toen ik daarmee begon, waren mijn kinderen nog erg jong. Ik vond het makkelijker om te schrijven met hen in gedachten, dan kon ik me beter inleven. Dit lag me beter dan een jeugdroman of verhaal voor volwassenen. Al blijft een echte roman schrijven een droom van me.”

Het tweede boek noemt De Wilde een “werk van lange adem”. “Vooral omdat de zoektocht naar een illustrator zo lang duurde”, zegt de schrijfster. “Ik had de hoop bijna opgegeven, maar tijdens een Boekenbeurs gaf iemand mij de tip om contact op te nemen met Mathias Waterschoot. Het klikte meteen en een jaar later lag het manuscript bij de drukkerij.”

“Els legde me het verhaal voor en ik was meteen overtuigd”, zegt Waterschoot, die in zijn woonplaats Moerzeke al langer gekend staat als creatieveling en cartoons, logo’s, karikaturen tekent. “Ik wilde eigenlijk al lang eens een kinderboek illustreren. Die wens is nu uitgekomen.”

Het verhaal van Els gaat over Rikkie, een stoere, rosse kater, die voor niets of niemand bang is. “Hij ontdekt de kleurrijke wereld buiten de boerderij en komt in aanraking met allerlei verschillende dieren”, vertelt Els. “Langzaamaan komt Rikkie er achter dat hij toch niet zo stoer is dan hij dacht. Zowel een muis, een kikker, een gans als een andere kat zijn hem te slim af. Wanneer Rikkie aan het einde toch maar weer naar huis gaat, wacht hem daar een onverwachtse vriend. Kinderen leren met dit verhaal dat het gras niet altijd groener is aan de overkant.”

“Rikkie de kat” is uitgegeven bij Boekscout.