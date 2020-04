Elektrische laadpalen voor elke parochie Nele Dooms

26 april 2020

11u51 0 Lebbeke Elke parochie in Lebbeke zal over afzienbare tijd over een laadpaal voor elektrische wagens beschikken. Het gaat om publieke laadpunten.

“Elektrische wagens zitten in de lift”, zegt schepen van klimaat en energie Mike Torck (Groen). “Dat is een goede zaak, want als we de klimaatdoelstellingen willen halen, is duurzame mobiliteit nodig. Maar met een toename van het aantal elektrische wagens, stijgt ook de behoefte aan publieke laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Lebbeke rolt daarom publieke laadpalen uit in elke parochiekern in de gemeente.”

Er waren al 3 laadpunten in het centrum van Lebbeke: aan het Administratief Centrum, het Sportcentrum en in de Begonialaan. Met de heraanleg van Denderbelle Dorp werd meteen ook een laadpunt voor elektrische fietsen en wagens voorzien op het kerkplein. Het komende jaar komen daar nog eens 3 publieke laadpunten bij. Die worden voorzien op het dorpsplein van Wieze, het kerkpleinen van Heizijde en in de Lange Minnestraat.

“Zo zorgen we voor een spreiding van de publieke infrastructuur”, zegt Torck. “Lebbeke werkt samen met Fluvius. Wie een elektrische wagen heeft, maar zelf geen oprit of garage heeft om laadinfrastructuur te plaatsen, kan overigens een gratis laadpaal aanvragen binnen een straal van 500 meter van zijn woning.”