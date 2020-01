Eigenaar wil teruggevonden katje Noni niet terug: opvang op zoek naar nieuwe thuis via adoptie Nele Dooms

21 januari 2020

13u59 2 Lebbeke De opvang Zwerfkat in Leuven gaat op zoek naar een adoptiebaasje voor Noni. De kat werd recent in Leuven teruggevonden, nadat ze verdween in Lebbeke. Na een lange zoektocht naar de eigenaar blijkt dat die de poes niet terug wil. Daarom wordt nu adoptie geregeld.

Noni is een kattin van vijf jaar oud. In de lente van vorig jaar verdween het dier in Lebbeke. Liefst tien maanden later werd ze teruggevonden in Leuven. Werklieden troffen haar aan in de kelder van een bedrijf bij de Vaart in Leuven. De kat werd naar het opvangcentrum van ‘Zwerfkat in Leuven’ gebracht. Die vzw bekommert zich om de opvang, adoptie en de sterilisatie van zwerfkatten.

“We vermoeden dat de kattin verstopt in een voertuig in Leuven is beland”, klinkt het bij de vzw. “Toen ze bij ons werd binnengebracht, had ze het moeilijk. Maar er was al snel vertrouwen en ze begon al meteen kopjes uit te delen en lief te zijn. We gingen op zoek naar de eigenaar. Die was te vinden omdat de kat gechipt was. Alleen bleek de oorspronkelijke eigenaar heel moeilijk te contacteren. Toen dat uiteindelijk wel lukte, kregen we te horen dat het baasje de kattin niet terug wil.”

Voor het opvangcentrum zit er nu niets anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe thuis voor Noni. “We werken aan de documenten die adoptie mogelijk maken”, klinkt het. “Gelukkig zijn er al kandidaten om Noni in huis te nemen.”