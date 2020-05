Eerste woonunits voor rusthuis Hof ter Veldeken geplaatst Nele Dooms

12 mei 2020

17u12 0 Lebbeke Op de site van het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken, aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke, is een aannemer gestart met plaatsing van verschillende containers die als woonunits voor de bewoners moeten dienen. Die zijn nodig als overgangsmaatregel, in afwachting van een nieuw te bouwen rusthuis.

Er is de voorbije jaren al heel wat te doen geweest rond het OCMW-rusthuis van Lebbeke, maar het nieuwe gemeentebestuur maakte uiteindelijk duidelijk dat het voor een nieuwbouw opteert. Daarvoor heeft het schepencollege zijn oog laten vallen op een terrein recht tegenover het huidige Hof ter Veldeken aan de Flor Hofmanslaan. Gesprekken voor de verwerving van deze grond lopen nog, maar schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a) maakte zich eerder al sterk dat een eerstesteenlegging voor een nieuw rusthuis begin 2024 zal plaatsvinden.

In afwachting van de realisatie van het nieuwbouwproject, komen er aan het huidige woonzorgcentrum dertien containers. Die zullen woonunits vormen voor de bewoners als overgangsmaatregel om blijvend tegemoet te komen aan bepaalde normen voor rusthuizen. “Ons rusthuis voldoet niet meer aan alle normen omdat het zo oud is”, legt De Cock uit. “Onze erkenning blijft in orde tot er een nieuw rusthuis is, maar er moeten wel een aantal aanpassingen gebeuren. Zo is in sommige kamers het sanitaire blok te klein en moeten we kamers voor koppels ontdubbelen. Om die werken te kunnen uitvoeren, plaatsen we containers. We kunnen daar bovendien ook nog eens vier extra bedden inrichten die er nu niet zijn maar waar we wel erkenning voor hebben.”

De eerste vier units zijn ondertussen geplaatst. Op de parking aan het rusthuis zijn voorbereidende werken bezig om ook de nog resterende containers te plaatsen. De Cock verzekert dat die aan alle normen en kwaliteitsvereisten voldoen “om de zorgbehoevende ouderen een warme thuis te geven”. “Zo’n units zijn comfortabel en aan niets is te merken dat je in een container zit”, klinkt het.