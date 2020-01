Eerste European Disability Card in gemeente uitgereikt: “Mensen met beperking volop aan socio-cultureel leven laten deelnemen” Nele Dooms

16 januari 2020

13u17 3 Lebbeke In Lebbeke is de eerste European Disability Card (EDC) uitgereikt. Pieter-Paul Moens, de Lebbeekse bezieler van het initiatief, kreeg die van schepenen Goedele Uyttersprot (N-VA) en Mike Torck (Groen). “Met de kaart willen we meer kansen aan mensen met een beperking om voluit aan het socio-culturele leven deel te nemen”, klinkt het.

De European Disability Card is een kaart voor personen met een handicap. Het document dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap. De kaart moet er voor zorgen dat ze eenvoudiger toegang hebben tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen met deze kaart, zonder discussies aan loketten, genieten van voorbehouden plaatsen en voordelige tarieven en kortingen.

Het is Pieter Paul Moens uit Lebbeke, die zelf lijdt aan autisme, die al jaren geleden het idee opperde om een dergelijke pas te realiseren. Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Aan het Europees project nemen al diverse landen deel. Ook Lebbeke werd erkend als partner. Daar nam Moens nu de eerste Lebbeekse European Disability Card in ontvangst, uit handen van schepenen Uyttersprot en Torck.

Het Lebbeekse gemeentebestuur heeft overigens al langer oog voor mensen met een handicap. “We organiseren onder andere cursussen G-dans en op het speelplein worden zorgmonitoren ingeschakeld voor kinderen met een specifieke behoefte”, zeggen Uyttersprot en Torck. “In de bibliotheek zijn daisy-luisterboeken voorhanden. Personen met een handicap die een voorstelling in De Biekorf willen bijwonen, kunnen contact opnemen met de cultuurmedewerkers zodat op maat de nodige voorzieningen getroffen kunnen worden. En in het zwembad is er een speciale rolstoel-waterlift, waardoor mensen in een rolstoel makkelijk in en uit het water kunnen.”