Dronken winkeldieven die agenten dreigden te besmetten met corona aangehouden Koen Baten

02 april 2020

13u07 0 Lebbeke Twee winkeldieven hebben dinsdagnamiddag 31 maart toegeslagen in een filiaal van het warenhuis AD Delhaize in de Stationsstraat in Lebbeke. Beide mannen kwamen naar de winkel en hebben voedingswaren en drank gestolen ter waarde van 95 euro. Toen de agenten hen hadden opgepakt zeiden ze dat ze besmet waren met het coronavirus en alle agenten gingen besmetten.

Een van de twee verdachten kon meteen op de parking van de winkel gevat worden door de politiezone Lebbeke/Buggenhout. Een tweede vluchtte weg en duwde hierbij de uitbaatster opzij. De eerste verdachte was een 31-jarige man afkomstig uit Schaarbeek, maar verblijft op dit moment in Lebbeke. Hij werd geboeid en meegenomen. Tijdens de rit was hij verbaal agressief en zei hij dat hij besmet was met corona. Hij hoestte meermaals in de richting van de agenten. Aangekomen in het commissariaat werd hij opgesloten in de cel.

De tweede verdachte is een 37-jarige man uit Ottignies die ook momenteel in Lebbeke verblijft. Hij kon gevat worden aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke samen met de buit. Ook hij riep naar de agenten dat hij ziek was en hen ging besmetten. Hij bedreigde de agenten meermaals en zei dat iedereen in het ziekenhuis zou belanden. Ook hij werd opgesloten in de cel waar hij nog altijd agressief was.

Beide daders waren dronken en konden pas later verhoord worden. Zij werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor verschillende tenlasteleggingen. Diefstal met geweld, dreigen met mondelinge berichten. Het parket tilt zwaar aan de feiten. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden.