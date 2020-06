Drie vrienden bieden online platform aan lokale producenten: “Makkelijker maken om echt lokaal te kopen” Nele Dooms

03 juni 2020

13u25 0 Lebbeke Drie Lebbeekse vrienden Tom Moens, Nikola Duerinck en Gertjan Vervrangen starten De Superette. De webshop moet lokale producenten uit Lebbeke een online platform bieden. “Iedereen heeft altijd de mond vol over lokaal shoppen. Wij maken dit concreter én gemakkelijker”, klinkt het. Het drietal ziet ook groei in hun project.

Dat Tom Moens (24), Nikola Duerinck (24) en Gertjan Vervrangen (23) de handen in elkaar slaan voor een project rond lokaal kopen is geen toeval. “Op de Facebook-pagina ‘Ge Zij Van Lebbeek As...’ merkten we dat er heel vaak vragen kwamen van inwoners die voor heel wat producten op zoek waren naar geschikte lokale producenten”, zegt Tom. “Het idee van de korte keten is iets dat steeds meer leeft bij mensen. Ons leek het een goed idee om daar op in te spelen en een antwoord te bieden op die vraag.”

Een website die alle lokale boeren en producenten van Lebbeke en nabije omgeving verzamelt, is de oplossing. “Bij De Superette vinden bezoekers alle mogelijk producten die in Lebbeke bij lokale mensen te vinden zijn”, zegt Nikola. “Wat ze nodig hebben of graag willen, kunnen ze in één winkelmandje verzamelen. Wij centraliseren dus de aankopen en zorgen ervoor dat we alles in één pakket verzamelen. Alle gemak voor de koper dus.”

Op de website bestellen kan tot donderdagavond 19 uur. Wie producten boekte, krijgt die zaterdagvoormiddag thuis geleverd. “We trekken zelf op ronde en bezorgen alle koopwaren rond”, zegt Gertjan. “Je kan ons zien als tussenschakel tussen de lokale producent en de klant en we zorgen ervoor dat niemand op 10 verschillende plaatsen moet zitten kopen om al zijn gewenste producten bij elkaar te krijgen.”

Een twintigtal lokale handelaars tekenden al in voor de lokale webwinkel. Die bieden momenteel al een vrij ruime waaier aan producten. Liefhebbers vinden er onder andere honing, witloof, aardappelen, wortelen, fruitsappen, seizoensgebonden fruit, brood, tot zelfs cocktails, chocolade, zeep, bier en koffie. “Omdat De Superette nauw samenhangt met de activiteiten van de boer of lokale producent, zal ons aanbod variëren”, zegt Tom. “Leveren doen wij momenteel in Lebbeke, Wieze, Denderbelle, Opstal, Buggenhout, Opwijk en Baardegem.”

De initiatiefnemers hopen dat er op termijn nog meer lokale boeren en handelaars van Lebbeke en omstreken aansluiten. “Hoe ruimer het aanbod, hoe we meer we tegemoet kunnen komen aan vragen van klanten”, zegt Nikola. “We zijn ervan overtuigd dat hier zeker nog groei in zit.” Info: https://desuperette.be.