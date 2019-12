Drie verdachten, waarvan een minderjarig, opgepakt na diefstal met geweld Koen Baten

09 december 2019

08u59 0 Lebbeke De politiezone Buggenhout-Lebbeke heeft vorige week op 4 en 5 december drie verdachten opgepakt van een diefstal met geweld. Deze vond al plaats op 24 november in Wieze, maar raakte nu pas bekend. Bij de diefstal raakte een van de slachtoffers ook ernstig gewond door een messteek.

De feiten speelden zich af in Wieze op 24 november 2019. Drie daders hadden het gemunt op twee slachtoffers om hen te beroven. Een van de slachtoffers raakte hierbij zwaar gewond en moest geopereerd worden in het ziekenhuis. De daders gingen daarna op de vlucht met hun wagen. De aanleiding tot de feiten wordt onderzocht door de politiezone. De recherche kon na intensief onderzoek onder leiding van het parket de drie verdachten identificeren.

Een van de verdachten was minderjarig, de andere twee zijn meerderjarig en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om beide personen aan te houden. De minderjarige is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Dendermonde.