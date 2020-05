Drie verdachten aangehouden voor reeks inbraken in Buggenhout en Lebbeke Koen Baten

28 mei 2020

12u37 0 Lebbeke De politiezone Lebbeke/Buggenhout heeft na intensief onderzoek drie verdachten kunnen identificeren en oppakken die verdacht worden van een hele reeks inbraken. De inbraken werden gepleegd tussen 10 maart en 3 mei. Alle drie de verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het gaat om twee 38-jarige mannen met de Belgische nationaliteit en een 59-jarige man uit de Oostbloklanden. De politie kwam de drie mannen uiteindelijk op het spoor nadat ze steeds met hetzelfde voertuig de feiten pleegden. Het ging om een zwarte Ford Mondeo. De daders hadden het vooral gemunt op juwelen en geld tijdens de inbraken. Ze komen in totaal in aanmerking voor een tiental feiten in de regio van Lebbeke en Buggenhout.

Uit het onderzoek bleek ook nog dat de bende over heel het land actief was. Als uitvalsbasis gebruikten ze Brussel. De drie mannen werden voor de onderzoeksrechter geleid in Dendermonde. Deze heeft beslist om hen aan te houden.