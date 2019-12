Doorstart voor dossier nieuw rusthuis: gemeentebestuur laat voor nieuwbouw oog vallen op perceel tegenover huidige site Nele Dooms

10 december 2019

10u26 0 Lebbeke Een nieuw rusthuis voor Lebbeke zal niet op de site Solleveld komen. Het nieuwe gemeentebestuur heeft haar oog integendeel laten vallen op een perceel rechtover het huidige woonzorgcentrum Hof ter Veldeken. Gesprekken met de eigenaar om dat te verwerven, lopen volop. “We willen de eerste steen van de nieuwbouw leggen begin 2024", zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a).

Het dossier rond een nieuw rusthuis voor Lebbeke zorgde eind vorige legislatuur voor heel wat heisa. Open Vld had plannen om op de site Solleveld een nieuwbouw op te trekken en om voor de bouw en uitbating van het rustoord samen te werken met een private partner. N-VA, toen nog in de oppositie, diende daar klacht tegen in, omdat die vond dat er te veel onduidelijkheden waren en er te veel macht bij de private partner kwam te liggen. De partij kreeg uiteindelijk gelijk van de gouverneur en Binnenlands Bestuur, die het dossier vernietigden en weer naar af verwezen. Ondertussen haakte ook CD&V, vorige legislatuur nog coalitiepartner van Open Vld, af en steunde het project op site Solleveld niet meer.

Sinds de nieuwe legislatuur bepalen N-VA en CD&V, samen met sp.a en groen, het nieuwe bestuur van Lebbeke. Zij maakten in mei dit jaar al duidelijk dat ze opteerden voor een nieuwbouw. Alleen kozen ze ervoor eerst diverse mogelijke locaties voor dat project te screenen. In afwachting van de realisatie van het nieuwbouwproject, werd ook een dossier opgestart om aan het huidige woonzorgcentrum Hof ter Veldeken dertien containers te plaatsen als overgangsmaatregel om blijvend tegemoet te komen aan bepaalde normen voor rusthuizen.

“We zijn volop bezig met voorbereidingen om deze woonunits te kunnen plaatsen”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Die zullen aan alle normen en kwaliteitsvereisten voldoen om onze zorgbehoevende ouderen een warme thuis te geven. Maar ondertussen hebben we ook ons oog laten vallen op een geschikt terrein voor een nieuw te bouwen rustoord.”

Concreet gaat het om het perceel grond recht tegenover het huidige woonzorgcentrum aan de Flor Hofmanslaan. “Er lopen volop gesprekken met de eigenaar om deze grond in der minne te kunnen aankopen”, zegt De Cock. “We zijn ervan overtuigd dat deze locatie veel beter gelegen is dan de site Solleveld. Om te beginnen sluit ze veel beter aan bij de al bestaande site, waar ook de serviceflats gevestigd zijn. Zo kan ook in de toekomst een wisselwerking, zoals die er nu al is tussen flats en rusthuis, blijven bestaan. De nachtverpleging bijvoorbeeld kan opgeroepen worden voor mensen die hulp nodig hebben in de serviceflats. Het zou niet goed zijn dat die nachtverpleging eerst de auto moeten nemen om naar de serviceflats te rijden, omdat de site voor een nieuw woonzorgcentrum ondoordacht gekozen is.”

De schepen heeft alvast vertrouwen in een goede afloop van dit dossier. Ze maakt zich al sterk dat een eerstesteenlegging zal kunnen plaatsvinden begin 2024. Dat zet alleszins wel druk op de timing, want eerst moet de grond nog aangekocht en vervolgens nog een nieuw rusthuis ontworpen en gebouwd.