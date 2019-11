Doorbraak in dossier fietspaden Dendermondsesteenweg: akkoord over subsidie, zodat heraanleg kan plaatsvinden Nele Dooms

15 november 2019

15u20 0 Lebbeke Er is een doorbraak in het dossier van de fietspaden van de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. Die liggen er erbarmelijk slecht bij. Op aandringen van het Lebbeekse gemeentebestuur heeft het Agentschap Wegen en Verkeer nu toegezegd dat er subsidie voor een heraanleg komt. De werken zullen in 2021 plaatsvinden. In eenzelfde beweging zullen dan ook de voetpaden op deze drukke steenweg vernieuwd worden.

De Dendermondsesteenweg, die de verbinding vormt tussen Lebbeke en Sint-Gillis-Dendermonde, mag dan al dagelijks gebruikt worden door honderden fietsers, de fietspaden op dit traject liggen er vreselijk slecht bij. Weggebruikers bekloegen zich in het verleden al meermaals over de staat waarin ze verkeren. De fietspaden zijn indertijd aangelegd in klinkers, maar die liggen er al een tijd voor het merendeel verzakt bij. Het oneffen oppervlak maakt het er voor fietsers niet gemakkelijker op. Putten en losliggende klinkers creëren bovendien een reëel gevaar op valpartijen.

Het Lebbeekse gemeentebestuur drong in het verleden al enkele keren bij de Afdeling Wegen en Verkeer, beheerder van de Dendermondsesteenweg, aan op een oplossing, maar tot nu toe zonder resultaat. Daar komt nu echter verandering in. “We hebben sinds de start van de nieuwe legislatuur meermaals bij AWV aangedrongen om het fietspadenproject van de Dendermondsesteenweg toch op te nemen in hun planning”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Degelijke fietspaden op wegen waar zich veel schoolgaande jeugd bevindt zijn immers één van onze prioriteiten deze bestuursperiode. We zijn dan ook heel tevreden dat AWV nu toch toegezegd heeft om de heraanleg van deze fietspaden in haar investeringsplan te voorzien.”

Concreet betekent dit dat AWV een investeringsbudget voorziet van 600.000 euro voor nieuwe fietspaden langs de Dendermondsesteenweg. Het Lebbeekse gemeentebestuur voorziet zelf ook nog eens 175.000 euro om de voetpaden langs ditzelfde traject te vernieuwen. Die centen worden opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning. AWV plant de werken in voor het jaar 2021. “We zullen zo snel mogelijk een ontwerpdossier opstarten, zodat er zo snel als mogelijk met de werken kan begonnen worden”, zegt De Wolf.

De fietspaden zullen heraangelegd worden op de steenweg tussen de rotonde aan het kruispunt met de Lindelaan en het kruispunt met de N41. “We beseffen dat dit traject een doorn in het oog is van vele zwakke weggebruikers”, zegt De Wolf. “Daarom zullen we niet talmen met dit dossier. In onze meerjarenplanning zijn overigens nog een reeks wegenwerken opgenomen met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Dit meerjarenplan zal in december aan de gemeenteraad voorgelegd worden.”