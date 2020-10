Donuts voor zwerfvuilpeters en -meters Nele Dooms

12 oktober 2020

15u10 2 Lebbeke Lebbeke kan rekenen op meer dan 120 vrijwilligers die regelmatig op pad gaan om straten en pleinen proper te maken. Die zwerfvuilmeters en -peters werden in het Jeugdontmoetingscentrum van Lebbeke in de bloemetjes gezet. Of liever “in de donuts”.

Met de bedanking van de zwerfvuilpeters en -meters sloot Lebbeke de Week van de Handhaving af. Dan gaat steevast extra aandacht naar zwerfvuil en sluikstorten en de strijd daartegen. “Het was de vierde keer dat deze speciale week plaatsvond en ook Lebbeke doet dan mee", zegt schepen van Milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). "De lokale politie, GAS-ambtenaren, gemeenschapswachten en gemeentelijke diensten houden dan een extra oogje in het zeil voor sluikstorten. Doorheen de rest van het jaar kunnen we echter altijd op onze zwerfvuilpeters en -meters rekenen. Op regelmatige basis trekken zij er, gewapend met grijper en vuilniszak, op uit om zwerfvuil op te ruimen en sluikstorten te spotten. Zij verdienen het om eens in de bloemetjes gezet te worden. Daarvoor kregen ze dit jaar kleurrijke, lekkere donuts."