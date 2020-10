Dertig jongeren vinden meteen weg naar nieuwe Filmclub Nele Dooms

15u48 3 Lebbeke Lebbeke is een club rijker: een Filmclub. Die is opgestart onder impuls van jeugd- en cultuurdienst van de gemeente. Al meteen hebben dertig jongeren tussen twaalf en vijftien jaar hun weg naar het nieuwe initiatief gevonden.

Het doel van de Filmclub is duidelijk: maandelijks bij elkaar komen om films te bekijken, te bespreken en te beoordelen. “De jongeren leren verschillende genres en montagetechnieken kennen, maar krijgen ook inzicht in de criteria waaraan jeugdfilms moeten voldoen voor ze worden opgenomen in het aanbod van een cultuurcentrum of cinema”, zegt schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA).

Voor de begeleiding van de jongeren gaan de jeugd- en cultuurdienst in zee met JEF vzw, die zich specialiseert in jeugdfilms. “Normaal gezien moeten de jongeren na verloop van tijd inzicht krijgen in de processen die mee het filmaanbod voor hun leeftijdsgenoten bepalen”, zegt Uyttersprot. “Bovendien worden ze gestimuleerd om in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten en zo hun spreekdurf en eigen meningsvorming aan te wakkeren.”

Als eerste film bekeken de jongeren ‘Shoplifters’, een Japans drama over een familie die overleeft door kleine criminaliteit. Aan het einde van een seizoen zullen de jongeren zelf de kans krijgen om een film te programmeren die geschikt zou zijn voor een filmvoorstelling in CC De Biekorf. De Filmclub komt één zaterdag per maand bij elkaar van 19 tot 22 uur.