Denderstroom en gemeente slaan handen in elkaar: 300 zonnepanelen op dak rusthuis en inwoners kunnen mee participeren Nele Dooms

25 juni 2020

12u47 0 Lebbeke Er komen meer dan driehonderd zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke. Het gemeentebestuur en de energiecoöperatie Denderstroom slaan hiervoor de handen in elkaar. En Lebbekenaren krijgen de kans om mee te investeren in de installatie, met gegarandeerd rendement.

De Lebbeekse gemeenteraad gaf tijdens de jongste zitting fiat voor het project. De zonne-installatie zal nog deze zomer op het dak van het OCMW-rusthuis aan de Flor Hofmanslaan geplaatst worden. Denderstroom financiert de installatie en sluit een contract af met gemeente Lebbeke. Die laatste stelt het dak van het rusthuis ter beschikking en zal gedurende 20 jaar de groene stroom van de installatie kopen aan een vastgelegde prijs, lager dan de huidige elektriciteitsprijs. Na 20 jaar krijgt de gemeente de installatie cadeau. De overeenkomst voorziet dat bij een verhuis van het rusthuis (er komt een nieuwbouw), de installatie kan mee verhuizen.

Voor schepen van klimaat Mike Torck (Groen) is het evident dat de gemeente mee in dit project stapt. “Zo dragen we bij tot de ambitie om de CO2-uitstoot in onze gemeente te verlagen en zo mee te helpen om de klimaatopwarming te beperken”, zegt hij. “We geven hiermee niet alleen het goede voorbeeld, maar zullen ook jaarlijks duizenden euro’s op onze energiefactuur besparen.

Om het project te financieren zal ook geld van lokale burgers gebruikt worden, die vervolgens ook mee van de opbrengst genieten. Alle burgers krijgen de kans om mee te investeren. Daarvoor kunnen ze via de website van Denderstroom coöperant worden. Eén aandeel kost 250 euro en elke persoon mag er maximaal 20 kopen. De winst die de coöperatie maakt met de zonneprojecten wordt via een dividend uitbetaald aan de coöperanten.

Lebbeke is met dit project één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die gebruikt maakt van de mogelijkheden die het Vlaams Energie Bedrijf op dat vlak heeft voorzien. Voor Denderstroom is dit het grootste project sinds hun ontstaan. Info: www.denderstroom.be.