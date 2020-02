Denderklokjes voor dertigste keer op Pee Klaktocht Nele Dooms

Wandelvereniging Denderklokjes van Lebbeke organiseert voor de dertigste keer haar jaarlijkse Pee Klaktocht. De wandeling is opgebouwd rond de historische volksfiguur Pee Klak, die van 1860 tot 1929 leefde in Moorsel en naam en faam verwierf in de regio. Voor de dertigste editie van de wandeltocht is een compleet nieuw parcours uitgestippeld. Wandelaars verkennen zo het natuurschoon van de Faluintjesstreek en het natuurreservaat Hannaerden. De langere wandelingen maken ook een lus langs het geboortehuis van Pee Klak. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 6, 12, 18 en 24 kilometer, allemaal langs rustige wegen. De Pee Klaktocht vindt plaats op zondag 16 februari. Het vertrek is voorzien aan het Ontmoetingscentrum van Wieze, aan de Schoolstraat. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur. Ook dit jaar belonen De Denderklokjes de deelnemers. Zolang de voorraad strekt, is er voor iedereen een lekkere, gezonde verrassing van peperkoek Vondelmolen. Brouwerij Vicaris verloot elk uur een fles streekbier.