Denderklokjes trekken op coronawandeling en iedereen mag mee Nele Dooms

30 juni 2020

17u19 5 Lebbeke Wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke organiseert voor de tweede keer een coronawandeling. Een eerste editie een paar weken geleden werd een groot succes. Daarom volgen er deze zomer nog twee.

“Door het coronavirus kunnen voorlopig geen evenementen georganiseerd worden waar grote groepen mensen samenkomen. Helaas geldt dit ook voor het organiseren van wandeltochten”, zegt Ludo Pissens van De Denderklokjes. “Toch willen we als wandelbestuur toch graag zoveel mogelijk mensen in beweging houden. Speciaal daarvoor stippelden we een parcours voor een coronawandeling uit. Er is een traject van ongeveer zes kilometer tot twaalf kilometer uitgepijld.”

Door deelnemen aan de wandelingen te spreiden over twee weekends, zorgt De Denderklokjes ervoor dat er nooit te veel volk tegelijk meedoet. Wandelaars kunnen ook vrij vertrekken, zodat bubbels gespreid blijven. Voor een tweede coronawandeling is Wieze gekozen. De derde, in augustus, situeert zich langs de mooie wachtbekkens in de gemeente.

Deelnemen aan de tweede coronawalk kan vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 12 juli, met start aan de kerk van Wieze. Wandelen is gratis, zonder inschrijving. Stappers moeten alleen de gele pijltjes, waarop Vondelmolen staat vermeld, volgen. Info : www.denderklokjes.be of 0474/99.56.45.