Denderklokjes klaar voor vierde coronawandeling Nele Dooms

09 september 2020

17u12 0 Lebbeke Wandelvereniging Denderklokjes uit Lebbeke maakt zich op voor een vierde coronawandeling. Vorige edities waren allemaal een groot succes.

Door de coronacrisis was het ook voor De Denderklokjes moeilijk om evenementen voor grote groepen mensen te organiseren, maar toch wilde de vereniging zoveel mogelijk mensen in beweging houden. Vanuit die gedachte werd het idee van coronawandelingen geboren. De Denderklokjes stippellen een parcours uit en bewegwijzeren dat. Liefhebbers kunnen deelnemen, gespreid over twee weekends. Ze kunnen ook vrij vertrekken zodat de bubbel gespreid blijven.

Een vierde coronawandeling vindt plaats van vrijdag 11 september tot en met zondag 4 oktober. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 6, 11 en 13 kilometer. De start is voorzien aan de kerk van Denderbelle. Wandelen kan gratis en inschrijven is niet nodig. Info: www.denderklokjes.be.