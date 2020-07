Denderklokjes coronaproof op wandel in wachtbekkens Nele Dooms

19 juli 2020

13u32 0 Lebbeke Wandelvereniging De Denderklokjes zorgt eind deze maand voor een derde editie van haar ‘coronawalk’. Deze keer staat een verkenning van de wachtbekkens in Lebbeke op het programma.

Coronacrisis of niet, wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke wil toch zoveel mogelijk mensen in beweging houden. Omdat de organisatie van evenementen, waar ook wandeltochten bij horen, nog altijd uit den boze zijn, werkte de club een alternatief uit. “We stippelden enkele parcours voor coronawandelingen uit”, zegt voorzitter Ludo Pissens. “Een derde is nu in aantocht. Het gaat om een traject van ongeveer zes tot twaalf kilometer. Door deelnemen aan de wandelingen te spreiden over twee weekends, zorgt De Denderklokjes ervoor dat er nooit te veel volk tegelijk meedoet. Wandelaars kunnen ook vrij vertrekken, zodat bubbels gespreid blijven.”

Bij de derde coronatocht kunnen wandelaars de mooie wachtbekkens van Lebbeke ontdekken. Dat kan vanaf vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus. De route is bewegwijzerd met gele pijltjes. Het vertrek is voorzien op de parking van het gemeentelijk sportcentrum, aan de Koning AlbertI-straat in Lebbeke. Deelnemen is gratis, zonder inschrijving. Info: www.denderklokjes.be of 0474/99.56.45.