Defect in boiler veroorzaakt kleine rookontwikkeling

02 juli 2019

18u09 14

In de Haagstraat in Lebbeke werd de brandweer dinsdag in de late namiddag opgeroepen voor een kleine rookontwikkeling aan een warmteboiler. Vermoedelijk gaat het om een klein elektrisch defect waardoor de rook is ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse om een controle te doen, maar kon geen brandhaard aantreffen en hoefde dus niet te blussen. Vermoedelijk bleef het enkel bij de kleine rookontwikkeling door het defect. De schade is miniem en er vielen geen gewonden.