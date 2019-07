Deelnemers voor kunst- en hobbymarkt gezocht Nele Dooms

02 juli 2019

18u32 3

De Cel Beeldende Kunsten van de Cultuurraad van Lebbeke wil in samenwerking met cultuurcentrum De Biekorf, de cultuurdienst en het gemeentebestuur, in september een Kunst- en Hobbymarkt organiseren. Die zal dan aan de vierde editie toe zijn. Voor het initiatief worden nu al deelnemers gezocht. De Kunstmarkt zal plaatsvinden op zondag 8 september, van 10 tot 18 uur, in De Biekorf. Kunstenaars, hobbyisten, muziekverenigingen en koren kunnen meedoen. Hiervoor inschrijven moet voor 1 augustus. Deelnemen is gratis. De Kunst- en Hobbymarkt is een ideaal moment om het grote publiek te laten kennismaken met wat verenigingen of hobbyisten te bieden hebben. Info: 052/46.82.79 of via cultuurdienst@lebbeke.be.