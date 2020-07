Deel van haag gaat in vlammen op door onkruidbrander Koen Baten

07 juli 2020

16u31 4 Denderbelle In de Kapellestraat in Denderbelle is dinsdagnamiddag een deel van een haag in vlammen op gegaan. De eigenaar was bezig met onkruid aan het wegbranden onder de sparrenhaag toen de vlammen plots oversloegen.

De brand ontstond rond 15.30 uur in de achtertuin van een appartementsgebouw. De bewoner was in de weer met een onkruidbrander in de tuin toen het fout liep. Onder de droge sparrenhaag konden de vlammen overslaan en ging er een tweetal meter van de haag verloren. De brandweer van Lebbeke werd verwittigd omdat de man de brand niet meer onder controle kreeg, maar uiteindelijk bleef de schade miniem. Het vuur sloeg niet over naar de woning. De bewoner zelf bleef ongedeerd.