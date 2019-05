De Smedt, Vervliet en Uyttersprot op verkiezingslijst N-VA Nele Dooms

23 mei 2019

11u57 2

Op de verkiezingslijsten van N-VA zijn zondag drie Lebbeekse kandidaten te vinden. Het gaat om Klaas De Smedt, An Vervliet en Katrien Uyttersprot. Deze laatste woont ondertussen in Meise, maar is wel telg van de Uyttersprot-familie uit Dendermonde en groeide daar op. Ze staat als tweede opvolger op de Europese Lijst. Klaas De Smedt is te vinden op plaats zestien voor de Kamer. Hij is beroepshalve leerkracht Frans en Duits in het secundair onderwijs. Als huidig regiocoördinator verdiende De Smedt al zijn strepen binnen de jongerenpartij. Binnen N-VA is hij ook secretaris van het arrondissementeel bestuur. Zijn speerpunten zijn migratie en klimaat. Voor het Vlaams Parlement is An Vervliet te vinden op de zestiende plaats bij de opvolgers. Zij is momenteel provincieraadslid en zetelde vorige legislatuur in de Lebbeekse gemeenteraad. Ze werkt als coördinator bij de FOD Mobiliteit. Naast mobiliteit focust ze ook op onderwijs.