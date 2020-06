De Puzzel neemt afscheid: rode loper voor zesdeklassers, flesje wijn en chips voor ouders thuis Nele Dooms

15u16 0 Lebbeke Ook in gemeentelijke basisschool De Puzzel van Lebbeke werd afscheid genomen van de leerlingen uit het zesde leerjaar. Voor hun diploma-uitreiking werd de rode loper uitgerold. Ouders krijgen thuis een flesje wijn en chips om later naar het videoverslag van de proclamatie te kijken.



“Afscheid nemen van de oudste leerlingen, dat blijft iets speciaals”, zegt directeur Marjan Reijnders. “Zij zetten een grote stap naar het middelbaar en na een parcours van zes jaar bij ons, is dat toch altijd een vaarwel met spijt in het hart. Daarom wilden we ook in deze speciale coronatijden sowieso een degelijke proclamatie hebben. Spijtig genoeg moet ze wel zonder ouders plaatsvinden, maar de kinderen zetten we uitgebreid in de bloemetjes.”

Voor de diploma-uitreiking rolden directie, juffen, burgemeester en schepenen dan ook de rode loper uit over de speelplaats van de school. Elke zesdeklasser moest er over wandelen om zijn diploma officieel in ontvangst te nemen. De kinderen vrolijkten de plechtigheid ook op met enkele optredens.

“We filmen alles en een compilatievideo van dit feestelijke gebeuren zal aan de ouders bezorgd worden”, zegt Reijnders. “Daarom krijgen de kinderen ook een klein flesje wijn en zakje chips mee naar huis. Dan kunnen de ouders klinken op hun spruiten terwijl ze het filmpje bekijken.”