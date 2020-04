De lockdown van Geert De Vlieger: “Een leven zonder voetbal... heel bizar”

Lebbeke

De lockdown in deze coronacrisis is er voor iedereen. Ook BV’s moeten, net als u en ik, braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of weten ze zich bezig te houden? Wij schotelen bekende inwoners uit onze streek deze week telkens zes vragen voor. Vandaag is gewezen keeper en voetbalanalist Geert De Vlieger aan de beurt. “Een leven zonder voetbal... heel bizar”, zegt hij. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier