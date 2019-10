De Geus toont cartoons uit zestigtal landen Nele Dooms

05 oktober 2019

17u56 0

Culturele vereniging De Geus van Lebbeke organiseert voor de achtste keer haar tweejaarlijkse “Cartoonale”. Daarrond wordt vanaf volgend weekend een tentoonstelling opgebouwd. De Geus geeft elke twee jaar cartoonisten uit de hele wereld de kans om deel te nemen aan dit gebeuren. Thema deze keer is “Eureka! De mens en zijn uitvindingen”. De Geus ontving tekeningen van 365 cartoonisten uit 59 verschillende landen. De jury selecteerde daaruit een duizendtal cartoons om te tonen aan het grote publiek. Tussen de tekeningen door staat ook beeldhouwwerk van de Lebbeekse kunstenaar Wilfried Jacops tentoon. De Cartoonale opent op vrijdag 11 oktober om 19.30 uur. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt. Daarna is de expo nog te bezichtigen op zaterdagen 12 en 19 oktober, telkens van 14 tot 18 uur, en op zondagen 13 en 20 oktober, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke.