De Geus lanceert nieuwe cartoonwedstrijd Nele Dooms

09 juli 2019

17u20 4

De culturele vereniging ‘De Geus’ uit Lebbeke organiseert opnieuw haar tweejaarlijkse cartoonwedstrijd. Die vindt voor de achtste keer plaats. Thema deze keer is ‘Eureka! De mens en zijn uitvindingen. Vroeger, nu en in de toekomst’. Aan de vorige editie van de wedstrijd namen liefst 329 cartoonisten uit 61 landen deel. De Geus hoopt ook nu op een pak deelnemers. De wedstrijd loopt tot 15 augustus. Tot dan kunnen geïnteresseerden zich met hun werk inschrijven. De jurering gebeurt op vrijdag 11 oktober. De eerste prijs is 800 euro. De deelnemende werken zullen tentoongesteld worden in galerij De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke. Dat gebeurt op 11, 12, 13, 19 en 20 oktober. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Clement Vlassenroot, via 052/41.13.18 of Clement.Vlassenroot@skynet.be. Info: www.curieusdegeus.be.