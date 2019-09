De eerste schooldag: Honderd liter appelsap uit eigen boomgaard en pannenkoeken voor kinderen Konkelgoed Nele Dooms

02 september 2019

De kinderen van basisschool Konkelgoed in Lebbeke konden op de eerste schooldag maandag de dorst lessen met vers appelsap. Niet zomaar appelsap, maar wel helemaal bio uit de eigen boomgaard. Liefst honderd liter stond er klaar. “Eind augustus hebben leerkrachten, ouders en grootouders appelen en peren geplukt in onze eigen tuin aan de school”, zegt Marleen De Leeuw. “Dat leverde liters vers sap op, waarmee we de kinderen nu kunnen verwennen. Hiermee zetten we ons karakter van groene school in de kijker. Als extra verwennerij krijgen de leerlingen ook pannenkoeken.” Het appelsap viel alleszins duidelijk in de smaak bij de kinderen.