Dansnamiddag met Mayke Vanes

13 september 2019

Voor de volgende Dansnamiddag voor senioren heeft de cultuurdienst van Lebbeke talent van eigen bodem uitgenodigd. Mayke Vanes, in het gewone leven bakkerin bij de Wiezebakker en in de vrije tijd artieste, komt zingen. De zangeres zal voor flink wat ambiance zorgen. Onlangs raakte bekend dat ze ook op het podium van de Oktoberfeesten in Wieze zal staan, maar eerst treedt ze op tijdens de Dansnamiddag. Ze wordt begeleid door pianist David uit Veurne. De Dansnamiddag vindt plaats op dinsdag 17 september, van 14 tot 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 6 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.