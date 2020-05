Dansgroep Incar zit met de handen in het haar: “Als er geen oplossing komt voor de wegvallen subsidie betekent dit het einde” Nele Dooms

12 mei 2020

10u35 8 Lebbeke Dansgroep Incar hoopt dat er een oplossing uit de bus komt voor de Vlaamse subsidie die dreigt weg te vallen. “Niet alleen hebben we een personeelskost, maar ook een hoge huurlast en zware kosten door verouderde infrastructuur”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “Door de coronacrisis vallen bovendien alle inkomsten van jaaractiviteiten weg.” Als er geen oplossing komt, kan dat het einde betekenen van de groep, die recent haar zestigjarig jubileum vierde.

Al decennia kan de Lebbeekse dansgroep Incar beroep doen op de zogenaamde GESCO-subsidie. Met dat geld, voor Incar zo’n broodnodige 133.000 euro, bezorgt de vereniging langdurig werklozen een job. In Lebbeke betekent dat tewerkstelling voor een administratieve kracht, een werknemer voor het onderhoud van de zaal en twee halftime krachten voor kledij voor optredens. In 2015 besloot de Vlaamse regering dat deze toelage zou uitdoven tegen 2024. Maar de nieuwe Vlaamse regering wil die regeling al in 2021 stopzetten.

Hoge kosten, geen inkomsten

Bij Incar zitten ze met de handen in het haar. “We hebben deze jaarlijkse toelage echt nodig om de werknemers in dienst te kunnen houden”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “Het is voor een vereniging als de onze sowieso hard werken om financieel overeind te blijven. De huurlast voor onze zaal is erg hoog en daar komen ook nog hoge vaste kosten voor energie bij door de verouderde infrastructuur en verzekeringen.”

Bovendien heeft de dansgroep dit jaar geen extra inkomsten omdat het grootste deel van de jaaractiviteiten geschrapt zijn door de coronacrisis. “Maar de maandelijkse lasten en onkosten blijven wel lopen”, benadrukt Putteman. “Dat we dan ook nog eens die Vlaamse toelage zouden verliezen, zou het einde van Incar betekenen. Terwijl we twee jaar geleden nog ons zestigjarig jubileum vierden.”

Op zoek naar een oplossing

Incar is een begrip in de wijde omgeving. “We hebben al zoveel bewezen en hebben een naam in de Vlaamse en zelfs internationale culturele wereld”, gaat Putteman verder. “Voor amper 25 euro kunnen jongeren bij ons lid worden. Die laagdrempeligheid vinden we belangrijk. Zo geven we aan 120 jongeren een boeiende vrijetijdsbesteding en danservaring. Tientallen dansleiders, choreografen en verantwoordelijken zetten zich vrijwillig en onbezoldigd voor hen in.”

Incar is volop op zoek naar manieren om de vereniging leefbaar te houden. Dat met de Vlaamse regering in de Commissie Cultuur opnieuw gesprekken opgestart worden om toch een financiële oplossing op lange termijn te zoeken, klinkt de dansers positief in de oren. Volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) uit Dendermonde is op de hoogte. “We begrijpen dat dit voor Incar een probleem is en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon is bereid een oplossing te zoeken”, zegt hij. “Dat bleek tijdens de parlementaire bespreking van dit dossier. Ik hoop op een oplossing op lange termijn. Incar is een belangrijke organisatie met veel leden en groot draagvlak in de omgeving. Met een structurele oplossing kan de werking gegarandeerd blijven in de toekomst.”

Dat hoopt ook voorzitter Putteman. “Het zou echt jammer zijn om de belangeloze inzet van zovelen plotseling verloren te laten gaan.”