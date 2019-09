Dames KVLV H.-Kruis vieren 75-jarig jubileum Nele Dooms

20 september 2019

09u57 0 Lebbeke De dames van KVLV H.-Kruis, uit de Lange Minnestraat in Lebbeke, vieren de 75ste verjaardag van hun vereniging. Dat gebeurde met een gezellig, en druk bijgewoonde, receptie in de parochiezaal van H.-Kruis. Het werd een echte Ladies-avond, want mannen waren absoluut niet toegelaten in de zaal.

“Onze KVLV-afdeling werd opgestart op 19 september 1944. De Tweede Wereldoorlog was net voorbij was en er was veel dat opnieuw moest opgebouwd worden”, weet Marleen Van Weyenberge van KVLV. “De ‘Boerinnenbond’ was er om plattelandsvrouwen te verenigen en hen zo ondersteunen bij die heropbouw. Ondertussen onderging de vereniging een naamswijziging en mikken we natuurlijk meer op ontspanning, sport, uitstappen en culinaire activiteiten.”

De KVLV van H.-Kruis doet het alleszins goed. De vereniging telt zo’n 140 leden. “En we hebben er alweer 15 nieuwe ingeschreven”, zegt Van Weyenberge. “Succes van onze KVLV is dat we van alles doen, gericht op alle leeftijdscategorieën. De tijd dat de vrouw enkel ’s avonds ter ontspanning aan de haard zat met een breiwerkje of sokken zat te stoppen, is echt wel voorbij. Al is er echt niks mis met breien of naaien, want dat is tegenwoordig weer helemaal in. Alleen mikken we met ons vrijetijdsaanbod ook op nog heel wat andere zaken.”