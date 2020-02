Dak basisschool Heizijde waait weg door storm Dennis: leerlingen vinden hele week onderdak in hoofdschool in centrum Nele Dooms

17 februari 2020

13u03 2 Lebbeke De leerlingen van vrije basisschool Heizijde in Lebbeke zijn even dakloos. Letterlijk. Storm Dennis hield lelijk huis en zorgde ervoor dat een groot deel van het dak van het schoolgebouw weggeblazen werd. In afwachting van herstellingswerken krijgen de kinderen onderdak in de hoofdschool in het centrum. Maandagochtend bekeken directie en een dakwerker al de schade om zo snel mogelijk een oplossing te hebben.

Het was al zondagavond toen storm Dennis het op de basisschool van Heizijde gemunt had. De wind speelde onder het plat dak van de lagere school, tilde het op en deed het omplooien naar de andere kant. Omdat daardoor de vezelplaten onder het dak bloot kwamen te liggen en het hard was beginnen regenen, liepen de klaslokalen eronder flink wat waterschade op.

“Leerkrachten kwamen ter plaatsen en begonnen meteen alles aan kant te zetten en elektrische apparatuur, zoals bijvoorbeeld beamers en muziekinstallaties, in drogere ruimtes te zetten”, zegt directeur Heizijde Sofie Rotiers. “De plafonds zijn op heel wat plaatsen doordrongen van het vocht. Uit veiligheidsredenen moesten we alle elektriciteit en gas afsluiten. Dat maakt natuurlijk dat we de klaslokalen niet kunnen verwarmen. De kinderen hier deze week les laten volgen, was dus geen optie.”

In allerijl werden alle ouders van de 140 leerlingen en kleuters verwittigd dat de school in Heizijde zou dicht blijven. “De site is stabiel na tussenkomst van de brandweer, maar niet veilig genoeg om onderwijs aan te bieden”, zegt algemeen directeur Lara Stalpaert. “De kinderen van de lagere school krijgen onderdak in de schoolgebouwen van basisschool Dorp aan de Brusselsesteenweg. Voor kleutertjes is zo’n verhuis niet evident, dus daarom hebben we de ouders gevraagd of ze die kindjes thuis kunnen houden. Voor wie toch komt, voorzien de kleuterjuffen een noodopvang in drie lokalen in het centrum.”

De kinderen van Heizijde bleken het maandag alvast naar hun zin te hebben. “Onze ‘weesjes’, zoals we ze even noemen, voelen zich snel thuis in de grotere school”, stelt Rotiers vast. “Na een kort kennismaking, gaan de lessen gewoon door zoals gebruikelijk. Natuurlijk kijkt iedereen wel uit naar een snelle terugkeer naar de vertrouwde thuis in Heizijde. We begrijpen dat het voor de ouders, en kinderen, niet evident is om zich aan te passen aan deze onvoorziene omstandigheden. Maar de veiligheid van de kinderen primeert, vandaar deze beslissing. De setting van de hoofdschool is het meest comfortabel.”

Om die terugkeer mogelijk te maken, zijn directie en een dakwerker maandagochtend alvast meteen in gang geschoten. “We hebben een bezoek gebracht aan het kapotte dak en naar mogelijkheden gezocht”, zegt directeur-infrastructuur Herman Vermeiren. “Bedoeling is om de roofing opnieuw op zijn oorspronkelijke plaats te plooien, maar eenvoudig is dat niet omdat die zo zwaar is. De dakwerker gaat meteen aan de slag, maar de werken zullen natuurlijk wel een tijdje in beslag nemen. Gelukkig is het volgende week krokusvakantie. We hebben er goede hoop op dat alle kinderen na die vakantie weer in Heizijde terecht zullen kunnen.”