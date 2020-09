Cultuurprijs en Zilveren Pluim dit jaar met extra aandacht voor wie in coronacrisis extra inspanningen leverde Nele Dooms

19 september 2020

16u46 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke wil ook dit jaar een Cultuurprijs en Zilveren Pluim uitreiken. Bedoeling is dat deze keer extra aandacht gaat naar wie zich extra inspande in de coronacrisis.

De cultuurprijs van Lebbeke gaat telkens naar verenigingen of personen die het voorbije jaar door hun artistieke activiteiten of hun opmerkelijke prestaties een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in de gemeente. Verenigingen of individuen die zich dag in dag uit op socio-cultureel vlak inzetten voor de gemeenschap, komen in aanmerking voor de Zilveren Pluim. Voor het indienen van kandidaturen, roept de cultuurdienst op om deze keer ook te denken aan verenigingen, organisaties of individuen die zich tijdens de coronaperiode inzetten om toch iets te organiseren of anderen te helpen.

Invulformulieren om kandidaturen in te dienen zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst of via de gemeentelijke website. Kandidaturen moeten voor 15 oktober doorgestuurd worden naar cultuurdienst@lebbeke.be. De Cultuurprijs en Zilveren Pluim zullen op zondag 13 december uitgereikt worden in Cultuurcentrum De Biekorf. Info: www.lebbeke.be.