Cultuurdienst zoekt verenigingen om toog te bemannen bij enkele optredens Nele Dooms

25 augustus 2020

17u00 0 Lebbeke De Cultuurdienst van Lebbeke is op zoek naar verenigingen die de toog willen bemannen als binnenkort in Lebbeke toch enkele kleine evenementen plaatsvinden. De dienst werkt momenteel aan een programma om in september toch enkele optredens aan te bieden.

Die optredens zullen plaatsvinden in de tuin van Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke. Ze zijn gepland op 4, 11, 15, 18 en 25 september. Omdat er ook iets te drinken zal zijn, zoekt het gemeentebestuur plaatselijke cultuur-, sport- of jeugdverenigingen die leden ter beschikking kunnen stellen om de bar uit te baten. Als zich diverse kandidaten stellen, zullen de uitbaters via lottrekking gekozen worden. De winst van de drankverkoop is bestemd voor de vereniging. Zo kan die haar clubkas aanvullen. Wie meer informatie wil, kan terecht bij Cultuurdienst op 052/46.82.79 of via cultuurdienst@lebbeke.be.