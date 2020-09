Cultuurdienst pikt draad van seniorennamiddagen weer op: muziek in CC De Biekorf Nele Dooms

18 september 2020

16u13 0 Lebbeke De cultuurdienst van Lebbeke pikt de draad van seniorennamiddagen weer op. Die vonden tot voor de coronacrisis met regelmaat van de klok plaats in Cultuurcentrum De Biekorf. Op dinsdag 22 september gebeurt dat opnieuw, in aangepaste versie.

De seniorennamiddag is meteen ook de start van het nieuwe seizoen. Het gebeuren zal het deze keer wel zonder dansvloer en met voldoende afstand moeten stellen. Maar goede muziek en leuke sfeer blijven wel verzekerd. Daar gaan zangeres Mayke Vanes en haar pianist David voor zorgen.

Mayke is in het dagelijkse leven bakkersvrouw in Wieze, maar bouwt ondertussen ook een zangcarrière uit. Haar productie “La femme Tura” lokte een vol theater en haar single “Ga je mee naar de zee” werd regelmatig uitgezonden op MENT TV. Op dinsdag 22 september luistert ze de seniorennamiddag op.

Het optreden begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Tijdens de hele namiddag kunnen aanwezigen drankjes bestellen en is er bediening in de zaal. De medewerkers en vrijwilligers van CC De Biekorf zorgen er voor dat alles veilig en aangenaam verloopt. Toegangskaarten kosten 7 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.