Cultuurdienst laat het nazomeren in tuin De Fontein Nele Dooms

03 september 2020

14u41 0 Lebbeke Met een reeks coronaproof avonden laat de Cultuurdienst van Lebbeke het deze maand nazomeren. In de tuin van Galerie De Fontein zullen vijf live optredens plaatsvinden.

Door de coronacrisis heeft de culturele sector het niet gemakkelijk, maar enige versoepeling van de maatregelen laat de cultuurdienst van Lebbeke niet passeren. De medewerkers gingen aan de slag om een programmatie voor de nazomer uit te werken. Resultaat zijn vijf “Fonteinavonden” in september.

“Omdat cultuur en muziek mensen samenbrengt, organiseren we deze avonden”, zegt schepen van cultuur Maria Van Keer (CD&V). “De Lebbekenaren kunnen in een gezellige sfeer genieten van een optreden, een praatje slaan, luisteren naar muziek of comedy of iets lekkers drinken. We zijn er van overtuigd dat het velen naar huis zal laten gaan met een goed gevoel in deze rare tijden.”

De optredens tijdens de Fonteinavonden zijn volledig gratis. Voor de uitbating van de toog staan plaatselijke verenigingen in. Met de winst van de drankverkoop kunnen ze hun kas spijzen. Alle avonden starten om 20 uur.

Een eerste Fonteinavond vindt plaats op vrijdag 4 september met een optreden van Mich Temmerman en Peter Tirez. De toog wordt dan uitgebaat door vzw Speelplein De Mot en Chiro Krikojo. Op vrijdag 11 september staat comédienne Veerle Malschaert met haar show “Deel mij” op het podium. Dan zorgt Chiro Sonneveld voor de drank. Op dinsdag 15 september is het de beurt aan Dirk Van De Velde en Fons Cooreman. Uitzonderlijk begint deze avond al om 16 uur. Handbalclub Brabo Denderbelle bemant dan de toog. Op vrijdag 18 september brengt “Han Solo” zijn voorstelling “In quarantaine”. Incar Dansspektakel staat achter de tap. En tot slot zorgen op vrijdag 25 september Bollaerts & Melaerts voor muziek. Aan de toog is het de beurt aan het Bouwfonds KSA Lebbeke.

Wie wil langskomen, moet wel reserveren. Dat kan via de website van CC De Biekorf. Galerie De Fontein bevindt zich aan de Grote Plaats in Lebbeke. Info: cultuurdienst@lebbeke.be.