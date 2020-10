Cultuurdienst gaat op zoek naar de smaak van geluk: wie is de Lebbeekse Jeroen Meus Nele Dooms

08 oktober 2020

17u35 0 Lebbeke Naar aanleiding van de nieuwe Week van de Smaak, pakt de cultuurdienst van Lebbeke uit met een zoektocht. “Gezocht: de nieuwe Jeroen Meus(en) van de Lebbeekse horeca”, klinkt het. Kandidaten kunnen hun favoriete gerecht delen.

De jaarlijkse Week van de Smaak loopt deze keer van 12 tot en met 22 november. Thema dit jaar is ‘de smaak van geluk’. In Lebbeke gaan ze naar aanleiding daarvan op zoek naar krakken van de plaatselijke horeca. “Samen gaan we op zoek naar de smaak van geluk, in de vorm van een favoriet gerecht”, legt Elien De Roo van de cultuurdienst uit. “Dit filmen we en delen we met iedereen die het wil weten. En strooien zo wat geluk in het rond.”

Het zijn eigenaars of koks van een restaurant, brasserie, koffiehuis, eetcafé of broodjeszaak, bakkers, beenhouwers, uitbaters van een frituur, enzovoort die kunnen meedoen. Zij kunnen, in samenwerking met de Cultuurdienst in hun eigen zaak ook een actie uitwerken rond het voorgestelde gerecht. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via elien.deroo@lebbeke.be.