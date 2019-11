Creatieve workshop laat deelnemers zelf unieke kerstster maken Nele Dooms

26 november 2019

16u23 1 Lebbeke Wie dit jaar graag iets uniek en zelfgemaakt in de kerstboom heeft, kan terecht op een creatieve workshop die de Cultuurdienst van Lebbeke organiseert.

Rita Vellemans van RV Design leert er de deelnemers een unieke kerstster te maken. Vellemans is lid van de nieuwe Kunstraad en ontwerpt en creëert juwelen met onder andere natuursteen, Swarovski en Japanse kralen. Voor de workshop laat zij kinderen en volwassenen een kerstster maken door parels op een vorm te rijgen. Dat levert een uniek item op. De workshop vindt plaats op woensdag 4 december. Kinderen kunnen deelnemen van 15 tot 17 uur en volwassenen van 19.30 tot 22 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Meedoen kost 15 euro voor kinderen, 20 euro voor volwassenen. Vooraf inschrijven is nodig en kan via www.ccdebiekorf.be.