Covid-besmetting bij gemeentepersoneel: dienst burgerzaken preventief gesloten Nele Dooms

09 oktober 2020

11u22 0 Lebbeke Ook het Administratief Centrum van Lebbeke blijft niet gespaard van het coronavirus. Op de dienst Burgerzaken/Vreemdelingenzaken testte iemand van het personeel positief op Covid-19. De afdeling is daarom preventief gesloten.

Het personeelslid liep de besmetting met het coronavirus op in familieverband. De andere collega’s moeten in quarantaine en zich allemaal laten testen. “We hebben onmiddellijk ingegrepen omdat de betrokken ambtenaar nauw contact had met de collega’s. Omdat zij nu verplicht moeten thuisblijven tot de resultaten van hun tests bekend zijn, zit er niets anders op dan de dienst te sluiten”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Zodra het veilig kan, openen we de diensten opnieuw.”

De gemeentelijke diensten werken momenteel enkel op afspraak. Alle burgers die een afspraak hadden voor de dienst Burgerzaken/Vreemdelingenzaken, worden persoonlijk gecontacteerd. Burgemeester De Wolf lanceert nog een oproep. “We zien over het volledige land een negatieve tendens in de cijfers van coronabesmettingen en dat is niet goed”, zegt hij. “Daarom roepen we iedereen op om geen onnodige verplaatsingen te doen. Voortdurend de handen goed wassen en ontsmetten, een mondmasker dragen bij nauw contact en afstand bewaren blijven de belangrijkste basisregels.”