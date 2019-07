Coverband Muffler speelt in pop-up zomerbar Santeboetiek Nele Dooms

16 juli 2019

De vzw Lebbeke Bruist ontvangt op vrijdag 19 juli de coverband Muffler in haar pop-up zomerbar Santeboetiek. De zomerbar is dit jaar voor het eerst een feit en de organisatoren voorzien regelmatig extra animatie. De muzikanten van Muffler staan borg voor authentieke Rock ‘n Roll. “We kunnen deze avond aanbieden met de steun van Sanotech, sanitair bedrijf in Lebbeke”, klinkt het bij Lebbeke Bruist. “We werken samen met verschillende handelaars en ondernemers uit de gemeente om de animatie uit te bouwen.” Het concert in de zomerbar start vanaf 20.30 uur. Santeboetiek bevindt zich in de tuin van het gemeentehuis, met ingang langs de grote poort in de Laurierstraat. De tuin is sfeervol aangekleed.