Coronaproof zomer voor speelpleinwerking Zulderkipken: in vier bubbels op nieuwe locatie Nele Dooms

14 juli 2020

13u21 1 Lebbeke Speelpleinwerking Zulderkipken in Lebbeke heeft deze zomervakantie een goede start genomen. De zomer is voor hen dubbel bijzonder. Niet alleen vertoeven de monitoren dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie, alles moet ook goed geregeld worden in de strijd tegen het coronavirus. Kinderen spelen in vier bubbels.

Speelpleinwerking Zulderkipken had in het verleden een onderkomen op het cultuurerf aan CC De Biekorf en vervolgens op de terreinen van de gemeenteschool De Puzzel. Sinds deze zomer spelen de kinderen op de site van basisschool Konkelgoed. De gemeente mag er de terreinen gratis gebruiken voor de speelpleinwerking. Zulderkipken beschikt er zo over een aantrekkelijk en groen buitenterrein, met avontuurlijke speeltuin, een verhard voetbalplein en een bos, maar ook over een geschikte binnenruimte in geval van slecht weer. “De komende jaren zit onze speelpleinwerking hier ideaal”, meent schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA).

Zulderkipken heeft op zijn nieuwe thuisbasis alvast een vliegende start genomen, de coronacrisis ten spijt. “We hebben de nodige maatregelen kunnen nemen voor een coronaproof zomer en speelpleinwerking”, zegt Amber Lambrecht van de jeugddienst. “Het terrein is verdeeld in vier zones, omdat er vier verschillende bubbels met kinderen zijn. Elke bubbel telt ongeveer 44 kinderen en vier monitoren. Bij slecht weer blijft de kleuterbubbel op het terrein van Konkelgoed en gebruiken zij de refter. De drie andere bubbels trekken dan naar binnenlokalen op het cultuurerf. Daar hebben ze de bunker, terraszaal en polyvalente zaal ter beschikking.”

Bubbels of niet, de kinderen laten het niet aan hun hart komen. Zij hebben gewoon veel plezier en spelen een hele dag. De activiteiten van de speelpleinwerking zien er nog altijd hetzelfde uit als vroeger. “Al proberen we wel bepaalde spelen waarbij heel veel fysiek contact komt kijken, zoals massaspelen en vleeshoop, te vermijden”, klinkt het. “Alles verloopt hier heel vlot. Hopelijk blijft dit zo tot 14 augustus. Tot dan kan er hier elke weekdag gespeeld worden.”