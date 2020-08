Coronaproof op zwerfvuilactie in oktober: deelnemers kunnen zich nu al melden Nele Dooms

25 augustus 2020

17u42 3 Lebbeke Coronavirus of niet, het Lebbeekse gemeentebestuur organiseert ook dit jaar haar jaarlijkse Grote Zwerfvuilactie. Die is in oktober aan de achtste editie toe. Wie wil meedoen, kan zich nu al inschrijven.

Een grote schoonmaakactie in het najaar is jaarlijkse traditie in Lebbeke. Heel wat vrijwilligers, verenigingen, wijkcomités en vriendengroepen gaan dan op pad om zwerfvuil op te ruimen. De actie is voorzien op zaterdag 3 oktober 2020. En opnieuw kan iedereen die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen tot een propere gemeente, deelnemen aan de actie.

Door de coronacrisis zal de planning er wel enigszins anders uitzien dan voorbije jaren. Vanaf 9 uur zaterdagochtend kunnen de deelnemers materiaal afhalen bij de milieudienst, aan de Leo Duboisstraat. Daar zijn vuilzakken, fluohesjes, handschoenen en grijpers voor handen. Op de parking aan de technische dienst zal een grote container geplaatst worden waar de volle vuilniszakken ingezameld worden. Daarnaast zal er ook een ophaling georganiseerd worden door de technische dienst aan de verschillende kerken van de gemeente. Iedere deelnemer of vereniging krijgt een verrassingspakket met cadeaubon. Geïnteresseerden moeten voor 25 september inschrijven. Dat kan via de gemeentelijke website.