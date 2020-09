Coronacrisis krijgt jeugdspelers Toneelkring Wij niet klein: “Creatief moeten zijn om te kunnen repeteren” Nele Dooms

24 september 2020

16u54 0 Lebbeke Coronacrisis of niet, de jeugdwerking van Toneelkring Wij in Lebbeke zal voor het derde jaar op rij op de planken staan. Al moest om dat te bereiken wel creatief omgesprongen worden met repetities.

Toneelkring Wij gaf in 2018 de jeugdwerking, die op dat ogenblik al ruim zeven jaar stil lag, een nieuwe boost. Met succes, want sindsdien staan de jongeren elk jaar met een productie op de planken en kwamen er verschillende jeugdspelers bij. Met de coronacrisis wilden die zich niet zomaar gewonnen geven.

“Ondanks de uitzonderlijke situatie wilden we toch een productie brengen”, zegt Cathy De Wolf van de Wij-jeugdwerking. “Maar om dat klaar te spelen, moesten we vindingrijk zijn. Repeteren tijdens de strenge lockdown in het voorjaar gebeurde digitaal via Skype-sessies. Daarna schakelden we over op repetities in openlucht. En uiteindelijk zochten we onze theaterzaal op, met respect voor de afstand en met mondmaskers. Op die manier zijn we er toch in geslaagd tot een knotsgekke voorstelling te komen.”

Knotsgek inderdaad, want de jeugdspelers brengen het bekende Frankenstein-verhaal maar dan in de absurde, kolderieke versie van Hugo Matthysen. “Viktor Frankenstein, doctor in de kunstgeschiedenis, reist naar een Slavisch boerengat, waar hij een kasteel erfde”, vertelt Cathy. “Het kasteel blijkt een vervallen ruïne en geld om het op te knappen is er niet. Gelukkig vindt Frankensteins knecht in de archieven van het kasteel een wetenschappelijk werk van Frankensteins overgrootoom om een fatsoenlijk en hardwerkend mens te ontwerpen...”

De 13- tot 15-jarige acteurs brengen de voorstellingen op vrijdag 16 oktober om 19.30 uur, op zaterdag 17 oktober om 19.30 uur en op zondag 18 oktober om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in theaterzaal De Minne, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: www.toneelkringwij.be.