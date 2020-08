Corona speelt ook Karnavalkomitee parten: onthulling gedenksteen overleden carnavalisten moet nog wat langer wachten Nele Dooms

10 augustus 2020

15u58 1 Wieze De coronacrisis speelt ook het Karnavalkomitee van Wieze parten. Dat moet noodgedwongen de onthulling van een gedenksteen voor overleden carnavalisten uitstellen. In de plaats zal wel een barbecue ten voordele van de carnavalsgroepen plaatsvinden.

De gedenksteen is gemaakt uit blauwe steen en draagt de titel ‘een lach en een traan’, met daarbij een lachend en een wenend masker. Het Karnavalkomitee Wieze wilde die normaal gezien op 5 september inhuldigen ter hoogte van het Andriespark, gevolg door het jaarlijkse galabal. “Het gemeentebestuur raadt ons dit naar aanleiding van de coronacrisis af”, zegt Gino Callebaut, voorzitter van het comité. “De onthulling zou moeten gebeuren zonder toeschouwers en dat vinden we toch niet zoals het hoort. Daarom hebben we ervoor gekozen de onthulling nog wat langer uit te stellen.”

Het comité heeft wel een alternatief uitgedacht. Dat wordt een benefietbarbecue ten voordele van de carnavalsgroepen van Wieze. “We blijven immers positief en gaan er van uit dat we volgend jaar wel een carnavalsstoet zullen kunnen organiseren”, zegt Callebaut. “Dan hebben de groepen ook centen nodig om wagens te maken. Veel carnavalsverenigingen zagen echter hun voorjaarsplannen in het water vallen. Geen bingo, geen kubbtornooi, geen Wieze Wiest en Meelestraut Keirremis en dus ook een pak minder inkomsten. Ook voor de traditionele eetfestijnen in september ziet het er niet goed uit. Daarom willen we steunen met een benefiet. De volledige opbrengst van de barbecue wordt integraal geschonken aan de carnavalsverenigingen, als aanmoediging om uit de startblokken te kunnen schieten.”

Een barbecuemenu bestaat uit drie stukken vlees, groenten, pasta en aardappelen, aan 15 euro per persoon. Een kindermenu kost 8 euro. Er is ook aperitief verkrijgbaar aan 5 euro. Liefhebbers kunnen het eten komen afhalen, maar ook leveren aan huis is mogelijk. Info en bestellingen: 0476/95.17.62 of via Facebook.