Confrérie van O.-L.-Vrouw steunt Lebbeke Bant Armoede met cheque Nele Dooms

09 december 2019

De Confrérie van O.-L.-Vrouw van Lebbeke, heropgericht door pastoor-deken Eduard Janssens en secretaris Luc Pieters midden 2010, steunt het goede doel. De vereniging heeft aan Lebbeke Bant Armoede, de vereniging die zich inzet voor kansarme gezinnen in de gemeente en onder andere voedselpakketten uitdeelt, een cheque van 1.000 euro overhandigd. Dat gebeurde naar aanleiding van het jubileum dat de Confrérie te vieren heeft. In Zaal Rembrandt werd immers de tiende startviering van de vereniging gehouden. Alle leden waren daarop uitgenodigd. “De feestdag van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is traditioneel voor ons de start van het nieuwe werkingsjaar”, zegt Luc Pieters. “Mariadevotie is typisch voor Lebbeke en van daaruit ontstond al in de veertiende eeuw de Confrérie. De voorbije tien jaar werken we vooral rond een nieuw hedendaagse invulling en willen we de Mariaverering in Lebbeke in het daglicht zetten en opwaarderen. Meer dan 750 jaar traditie kan en mag immers niet zomaar verloren gaan.”