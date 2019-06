Compostmeesters houden opendeur Nele Dooms

26 juni 2019

17u44 0

De Vrijwillige Compostmeesters van Lebbeke organiseren op zaterdag 29 juni hun jaarlijkse opendeurdag. Iedereen kan dan bij hen terecht voor tips en advies over thuiscomposteren. Voor elke bezoeker die komt kennismaken met de werking is er een geschenkje. De opendeur start om 9 uur en duurt tot 16 uur. Iedereen is welkom op de demoplaats van de compostmeesters, aan de Flor Hofmanslaan, achter kasteel van Lebbeke.