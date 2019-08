Clip “Rucki Zucki” van Jean-Marie Pfaff en Johan Veugelers zet Wieze in de kijker Nele Dooms

29 augustus 2019

10u06 0 Lebbeke Sinds vandaag is de clip van de aangekondigde duetsingle “Rucki Zucki” van Jean-Marie Pfaff en Johan Veugelers te bekijken op Youtube. De video brengt het dorp van Wieze in beeld, terwijl Pfaff en Veugelers al zingend op zoek zijn naar de Oktoberhallen. De song moet iedereen warm maken voor de volgende Oktoberfeesten.

De Oktoberfeesten werden vorig jaar, na een pauze van meer dan dertig jaar, weer tot leven geroepen. Het gebeuren, geïnspireerd op de legendarische Wieze Oktoberfeesten van vervlogen jaren, werd zo’n succes dat er ook dit jaar een vervolg komt. Jean-Marie Pfaff, die zijn jeugd in Lebbeke doorbracht en hield van de Oktoberfeesten, werd aangeduid als ambassadeur van de feesten. Vorig jaar trad hij er op samen met Dennie Crhistian.

Voor de volgende editie van de Oktoberfeesten haalt El Symaptico opnieuw zijn zangtalent boven en brengt zelfs een single uit, een duet met Johan Veugelers. Het is een Nederlandstalige versie van Rucki Zucki geworden. En dat is geen toeval. Uit een rondvraag van de organisatoren van de Oktoberfeesten bij de oudere bezoekers kwam altijd één liedje ter sprake: Rucki Zucki, in de jaren zeventig en tachtig hét lijflied van de Wieze Oktoberfeesten.

De song is sinds vandaag te beluisteren én te bekijken. De clip toont Wieze op zijn best, met beelden van onder andere het dorp, de Dender, de Zot van Wies, plaatselijke cafés en de Oktoberhallen. Na een korte zoektocht in en rond Wieze, en met de hulp van “Wiezekind 2019" Lien Van de Steen, belanden de twee zangers op de parking van de Oktoberhallen, waar er samen met de lokale bevolking en mini-Oktoberfeest losbarst. Kijkt u zelf maar:

De Wieze Oktoberfeesten 2019 vinden plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019 in de Oktoberhallen van Wieze, met onder andere Dennie Christian, Yves Segers, Danny Fabry, Die Verdammte Spielerei, AlpenFever, Aalsterse Gilles, Eveline Cannoot, Die DJ’s Aus den Bergen, Johan Veugelers en Jean-Marie Pfaff. Tickets en info: www.wiezeoktoberfeesten.be.